Lions Bisceglie, al via la preseason e l’incontro con i tifosi

Tutto pronto per il consueto appuntamento con l’incontro tra il roster dei Lions BIsceglie ed i tifosi nerazzurri che si svolgerà a seguito del primo test fisico (ore 19:30) in programma quest’oggi al PalaCosmai alle ore 17:30.

Un’opportunità importante per i supporter della squadra che avranno la possibilità di conoscere da vicino i ragazzi che prenderanno parte alla stagione che sta per cominciare. Tante le conferme come ad esempio Juani Rodriguez e Marcelo Dip e numerosi i giovani prospetti tra cui Leonardo D’Orsi, Marco Di Lollo Capurso, Simone Di Leo, Guido Di Lollo Capurso, Daniele Gentile e Antonio Del Rosso. Non mancano anche alcuni volti nuovi come Luca Colombo, Zakaria El Agbani, Zdravko Okiljevic, Giorgio Trentini, Simone Cavalieri, Veljko Dancetovic, Danny Camporeale e Lorenzo La Macchia.

Il coach Fabio Saputo, il suo vice Vincenzo Virgallita, il preparatore fisico Michele Falcone ed il massaggiatore Tonio Lopopolo avranno fin da subito un organico completo con cui preparare l’avvio della stagione regolare nel campionato di Serie B2.