Lions Bisceglie, al via il lavoro di preparazione al PalaDisfida

Dopo il primo allenamento ed il tradizionale incontro con i tifosi avvenuto lunedì al PalaCosmai, la preseason dei Lions Bisceglie entra nel vivo.

Purtroppo però il gruppo è costretto ad allenarsi lontano dalle mura amiche del PalaDolmen di Bisceglie, svolgendo i test fisici sul parquet del PalaDisfida di Barletta già a partire dallo scorso martedì. Il presidente Nicola Papagni, in rappresentanza dell’intera società, ha vivamente ringraziato l’amministrazione comunale barlettana, il sindaco Mino Cannito e l’assessore allo sport Marcello De Gennaro per l’ospitalità fornita e per la preziosa collaborazione. Gli allenamenti mattutini proseguiranno in queste settimane nell’attesa che l’impianto biscegliese tornerà a disposizione al più presto, mentre nel pomeriggio la squadra sarà in sala pesi nella palestra Elite Club di Bisceglie anche nella giornata di domani. Il programma dei test amichevoli si aprirà invece mercoledì 4 settembre al PalaPoli di Molfetta contro la Pallacanestro Ruvo, in cui il gruppo guidato da coach Fabio Saputo avrà modo di mostrare in campo quanto preparato in allenamento.

Articolo di: Cesare De Pasquale