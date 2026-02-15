Basket: Lions Bisceglie a Vasto per tornare alla vittoria

Lions Bisceglie a Vasto per a tornare alla vittoria: i nerazzurri saranno impegnati oggi, alle ore 18:00, sul parquet abruzzese con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle lo stop con Jesi e riprendere la corsa al vertice della classifica del girone D.

Dopo la battuta d’arresto interna, gli uomini di coach Console vogliono voltare pagina e confermare il loro valore, soprattutto perché la sconfitta è stata frutto di una serata storta al tiro, in cui la sorte non ha sorriso ai nerazzurri, ma il gruppo ha dimostrato grande professionalità tornando al lavoro con la giusta determinazione. Testa bassa, massimo impegno e concentrazione gli ingredienti fondamentali per ritrovare il successo sul campo di Vasto.

Il team abruzzese, allenato dal pugliese Max Cazzorla, occupa l’ottava posizione in classifica con otto vittorie e dieci sconfitte. Nonostante le difficoltà difensive, con gli 81.1 punti concessi di media che sono il dato più alto del girone, Vasto arriva al match in fiducia, forte di una striscia positiva di tre successi consecutivi contro Forlimpopoli, Jesi e Recanati. Tra i protagonisti da tenere d’occhio c’è il play-guardia italo-statunitense Dominic Laffitte autore di una stagione da 17.7 punti e 4.2 assist di media, il lungo croato Goran Oluic, pronto a festeggiare la sua duecentesima presenza con Vasto e con medie di 15.4 punti, 5.6 rimbalzi e 4.2 assist, e l’ala forte Simone Mascoli, anch’egli in doppia cifra di media.

La partita sarà diretta da Luca Martini di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) e Petru Marius Racsan di Umbertide (Perugia), figure chiamate a garantire equilibrio e correttezza in un match che si preannuncia combattuto e spettacolare.

