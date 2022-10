Lions Bisceglie, a Teramo arriva la prima sconfitta stagionale / CLASSIFICA

La quarta giornata del campionato di serie B, girone D, riserva la prima sconfitta stagionale esterna ai Lions Bisceglie, a vantaggio di Teramo a Spicchi 2k20.

I giocatori biscegliesi hanno dato una grande prova di forza nella prima parte del match, per poi spegnersi nell’ultimo quarto. Dopo 7 minuti di gioco, infatti, il punteggio è quello di 16-11. Alessandro Vigori però, segna il canestro che rimette tutto in equilibrio: primo quarto che si conclude sul 20-20. Nella ripresa, i Lions subiscono inizialmente il colpo, accusando un gap di 4 punti (29-25). Entrano in campo Marcelo Dip e Filiberto Dri e inizia la rimonta (32-31); Teramo costretta a chiamare timeout. Prima parte di gara che si chiude sul 37-33 per i nerazzurri.

Dopo l’intervallo lungo, i Lions provano l’affondo decisivo per archiviare la partita; Gabriel Dron spara la tripla e il suo team trova il primo vantaggio in doppia cifra (43-33). Gli abruzzesi, che giocano in casa, hanno fame di vittoria e trovano sempre la forza per tornare ad essere pericolosi (-3 sulla sirena della terza frazione). Nell’ultima parte di gara arriva l’inspiegabile per Dri e compagni, che subiscono un break fatale di 15-0 nei minuti conclusivi. Lions, disuniti, subiscono la prima sconfitta del campionato sul 70-63.

Il prossimo impegno per il team di coach Nunzi è fissato per domenica 30 ottobre in casa, contro Sant’Antimo.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Teramo a Spicchi 2K20 – Lions Bisceglie 70-63 (20-20, 13-17, 21-20, 16-6)

Teramo a Spicchi 2K20: Amar Balic 18 (4/8, 3/5), Lorenzo Calbini 14 (3/7, 2/5), Sebastiano Perin 10 (1/3, 2/6), Arcangelo Guastamacchia 9 (3/4, 1/5), Luigi Cianci 8 (4/8, 0/1), Mattia Sacchi 6 (0/1, 1/2), Alessandro Vigori 4 (2/2, 0/1), Emidio Di donato 1 (0/3, 0/4), Alessandro Di febo 0 (0/0, 0/1), Ettore Semprini cesari 0 (0/0, 0/0), Stefano Ferri 0 (0/0, 0/0), Simone Mora 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Emidio Di donato 8) – Assist: 10 (Sebastiano Perin 3)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 16 (5/6, 2/4), Marcelo Dip 13 (4/6, 0/0), Stefano Borsato 11 (1/3, 2/4), Matteo Bini 10 (3/5, 1/5), Filiberto Dri 9 (3/4, 0/2), Raphael Chiti 2 (1/4, 0/4), Marco Pieri 2 (1/2, 0/0), Davide Vavoli 0 (0/1, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/2, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 31 3 + 28 (Marcelo Dip, Matteo Bini 6) – Assist: 8 (Gabriel Dron 3)