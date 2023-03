Lions Bisceglie a Monopoli per ritrovare il feeling con la vittoria in trasferta

Ritrovare il feeling con la vittoria anche in trasferta. È questo l’obiettivo dei Lions Bisceglie che oggi, 5 marzo con palla a due alle ore 18:00, si recano nella tana dell’Action Now! Monopoli, match valevole per il campionato di Serie B.

L’obiettivo è tornare al successo esterno: l’ultimo risale al 22 gennaio, nel domicilio del Pescara Basket. Bisceglie ha rimediato quattro battute d’arresto nelle ultime cinque esibizioni fuori casa: un ruolino di marcia fin troppo deficitario al quale è urgente porre subito rimedio. L’innesto di Leonardo Del Sole potrà garantire maggiore freschezza atletica, dinamismo e una preziosa rotazione.

Sul fronte opposto Monopoli ha cambiato volto recentemente con l’avvicendamento in panchina tra Giorgio Salvemini e Massimo Friso. Il roster è stato modificato: il ritorno di Vanni Laquintana (da Salerno) ha compensato l’uscita di Federico Ingrosso, che successivamente è stato ingaggiato proprio dal club biscegliese a seguito della risoluzione del contratto con Borsato. Un altro cambiamento è avvenuto la scorsa settimana con il tesseramento del lungo Ygor Biordi che ha di fatto preso il posto di Kevin Cusenza. Sei appena le vittorie fin qui ottenute dal team monopolitano su 21 incontri: il bilancio casalingo è di quattro successi a fronte di sei ko. La partita d’andata, a Bisceglie, si è conclusa con una netta affermazione dei Lions (96-83).

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:50 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).