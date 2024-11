Lions Bisceglie, a Mola arriva il terzo acuto consecutivo / CLASSIFICA

Terza vittoria consecutiva inanellata in campionato da parte dei Lions Bisceglie che ieri sera hanno espugnato il PalaPinto di Mola nel turno infrasettimanale di B2.

Neroazzurri che hanno mostrato un’ottima tenuta fisica gestita in maniera accorta da coach Saputo con una rotazione che ha tenuto sempre alto il livello delle giocate. Con Dip in panca per onor di firma, in attacco spicca un Trentini particolarmente preciso e il top scorer biscegliese Di Camillo, sempre positivo ed efficace anche in difesa. Il buon vantaggio costruito in avvio, già nell’ordine delle dieci lunghezze dopo appena 8’, è stato incrementato con un lavoro certosino da tutti i protagonisti chiamati sul campo: il +20 toccato con un canestro di Cavalieri dopo 17 minuti (24-44) ha chiuso virtualmente la contesa, scivolata senza particolari sussulti. Di Camillo, con una tripla, ha stabilito il massimo divario della sfida (+35, 48-83), nella quale si è messo in mostra anche Lorenzo La Macchia, realizzando 7 punti con il 100% al tiro. Utilizzo ridotto, a situazione sotto controllo, per i vari Rodriguez, Okiljevic, El Agbani, Colombo e Dancetovic. Un’affermazione netta che rafforza le consapevolezze del gruppo ed è il miglior viatico in vista del confronto che chiuderà il girone d’andata della prima fase, in calendario lunedì 25 novembre al PalaAssi di Trani con Canosa (inizio ore 20:30). Foto: Cristina Pellegrini

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Mola-Lions Bisceglie 70-95

Mola: Berardi 26, Tanzi 9, Laffitte 2, Setti 11, Burt 8, Macera 8, Barnaba 4, Prunotto 2, Messina, Lepore, Mazzeo. N.e.: Sibilia. All.: Masini.

Lions Bisceglie: Rodriguez 6, El Agbani 6, Dancetovic 6, Trentini 19, Okiljevic 12, Di Camillo 20, Cavalieri 8, La Macchia 7, Camporeale 6, Colombo 5. N.e.: Dip. All.: Saputo.

Arbitri: Amatori di Brindisi, Marseglia di Mesagne.

Parziali:15-26; 30-51; 46-71.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Mola 28/56, Bisceglie 29/41. Tiri da tre: Mola 3/18, Bisceglie 11/20. Tiri liberi: Mola 5/5, Bisceglie 4/7. Rimbalzi: Mola 28, Bisceglie 35. Assist: Mola 11, Bisceglie 25.