Lions Bisceglie a Mestre a caccia del secondo colpo esterno stagionale

Lions a caccia del secondo colpo esterno della stagione, la compagine biscegliese cercherà la quarta vittoria in campionato, potenzialmente la seconda fuori casa, alle 20:30 di sabato 18 novembre, quando sul parquet del “Taliercio” di Mestre andrà in scena la palla a due del match tra Mestre e Lions Bisceglie, valido per la decima giornata di Serie B nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Fabbri vengono da una roboante vittoria casalinga ai danni di Chieti, dove sono emerse tutte le potenzialità di un gruppo con grandi qualità, ma allo stesso tempo bisognoso di fare esperienza a questi livelli. Ed è probabilmente quest’ultimo, il fattore che ha impedito ai nerazzurri di raccogliere sul campo i frutti di prestazioni di livello, sempre garantite sul parquet; ma adesso, sull’onda dell’entusiasmo, gli ospiti vogliono bissare il successo contro una candidata playoff come Chieti e tornare a vincere in trasferta per la prima volta dopo la gran vittoria di Padova, datata 22 ottobre.

Lions a caccia del secondo colpo stagionale in trasferta, che però vede all’orizzonte un ostacolo come Mestre; la formazione padrona di casa è una seria candidata playoff, a dispetto del record, di 4 vittorie a fronte di ben 5 sconfitte, e che quindi vedrà i ragazzi di coach Ciocca molto motivati a cercare una vittoria che sarebbe di fondamentale importanza per la classifica. I nomi di cui si compone il roster dei veneti sono quelli di cestisti di livello, dal play Mazzucchelli, top scorer dei suoi con 11,8 punti di media, alla guardia Perin, passando Bugatti, Caversazio e Lenti.

Il match sarà arbitrato da Stefano Gallo di Monselice (Padova) e Alexa Castellaneta di Bolzano. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Arianna Ronfini di Cornuda (segnapunti), Luca Trivillin di Vicenza (cronometrista) e Tommaso Giandon di Ormelle (addetto ai 24”).