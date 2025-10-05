Lions Bisceglie a Civitanova per il primo colpo esterno in Serie B2

Caccia alla seconda vittoria consecutiva per i Lions Bisceglie, attesi oggi, 5 ottobre, al PalaRisorgimento di Civitanova Marche per la gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B2. La palla a due è fissata alle ore 18, in un match che si preannuncia intenso e di grande equilibrio.

Dopo il convincente successo all’esordio contro Termoli, la formazione allenata da coach Vito Console vuole confermare le buone sensazioni mostrate nella prima uscita stagionale e proseguire il percorso di risalita, con l’obiettivo di superare al più presto la penalizzazione in classifica.

La settimana di allenamenti non è stata priva di piccoli imprevisti, ma la squadra ha risposto con determinazione e concentrazione. Coach Console ha insistito soprattutto sugli aspetti difensivi e sulla compattezza del collettivo, elementi fondamentali per affrontare al meglio l’insidiosa trasferta marchigiana.

Sul fronte opposto, Civitanova guidata da Massimiliano Domizioli ha iniziato il campionato con una vittoria esterna sul parquet dell’Amatori Pescara (57-65). Grande protagonista del match è stato l’ala forte Mohamed Lamine Kaba Fofana, statunitense con passaporto tedesco, autore di 27 punti e 6 rimbalzi, capace di dominare la partita. Ottima anche la prova del giovane Tommaso Diodati, classe 2006, prodotto del vivaio di Tortona, che ha mostrato personalità e talento.

La formazione marchigiana si presenta come una squadra giovane ma ambiziosa, con un roster costruito su energia e ritmo. Il gruppo comprende anche la guardia Gianmarco Sorrentino, il playmaker Edoardo Santi, il centro di origini maliane Mamadou Dembele e l’esterno Vittorio Liberati, entrambi classe 2005, che rappresentano l’anima dinamica di un collettivo in crescita.

Per i Lions Bisceglie, la sfida di Civitanova sarà dunque un banco di prova importante per testare la solidità del gruppo e confermare la propria competitività in un girone equilibrato e ricco di insidie. L’obiettivo è chiaro: tornare a casa con due punti pesanti e continuare a costruire fiducia e identità di squadra.