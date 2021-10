Lions Bisceglie a caccia della terza vittoria consecutiva contro Avellino

Oggi pomeriggio il Paladolmen sarà il teatro della sfida tra Lions Bisceglie ed Avellino, partita valevole per la terza giornata del campionato di serie B, girone D.

I giocatori biscegliesi sono reduci da due vittorie consecutive in altrettante giornate di campionato ai danni di Torrenova e Ragusa. La terza vittoria consecutiva nel torneo è alla portata dei ragazzi di coach Nunzi. Obbligatorio non sottovalutare gli ospiti, i quali dopo un inizio difficile in casa di Reggio Calabria, hanno ritrovato la via dei due punti grazie alla vittoria contro Cassino (77-72). Tra i giocatori più pericolosi tra le fila di Avellino c’è il playmaker Giuseppe Basile (71% di vena realizzativa per quanto riguarda i tiri da 2).

La contesa tra Lions Bisceglie e Avellino è in programma oggi alle ore 18.00. Il match sarà visibile anche sulla piattaforma streaming “LNP pass” per gli abbonati .