Play-in-Gold: Lions Bisceglie beffati nel finale al PalaSassi / CLASSIFICA

Lions Bisceglie beffati nel finale al PalaSassi di Matera nell’ultima giornata di andata della fase dei Play-in Gold, con la Virtus che condanna i nerazzurri dopo una partita combattuta.

Contesa che si aperta in una situazione di grande equilibrio con le due formazioni che si sono equivalse nel punteggio dopo i primi dieci minuti di gioco; ma alla lunga i ragazzi di coach Saputo hanno saputo sfruttare la loro difesa e gli attacchi in transizione per scavare un parziale, culminato con un +10, e limato nel finale di primo tempo sulle sette lunghezze di vantaggio ospite.

Al rientro dagli spogliatoi però i padroni di casa hanno provato a ricucire le distanze e, dopo alcuni minuti di resistenza ospite, sono riusciti a recuperare lo svantaggio con un parziale di 14-0, che ha dato loro addirittura il comando del punteggio; prima della reazione biscegliese valsa il pareggio alla sirena del terzo quarto. Quarto periodo poi risultato combattuto punto su punto fino all’episodio finale, un contatto falloso di Okiljevic su Cioppa, che ha mandato in lunetta quest’ultimo, lucido poi dalla linea della carità, e con il disperato tiro in corsa di Rodriguez che si è spento sul ferro, lasciando dunque i Lions beffati nel finale. Nerazzurri che però possono comunque ritenersi soddisfatti dei loro risultati in questo girone d’andata e che puntano a ripetersi nelle restanti partite di Play-in Gold.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Virtus Matera-Lions Bisceglie 79-78

Virtus Matera: Cioppa 17, Rubinetti 14, Ronca 18, Zanetti 10, Bagdonavicius 16, Divac 2, Airaghi 2, De Mola. N.e.: Serino, Lionetti, Digno, Caricato. All.: Miriello.

Lions Bisceglie: Rodriguez 26, El Agbani 12, Dancetovic, Okiljevic 11, Dip 8, Trentini 7, Colombo 6, Cavalieri 5, Amo 3. N.e.: Macera, La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Anselmi di Ruvo, Procacci di Corato.

Parziali: 20-20; 33-40; 59-59.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Matera 18/30, Bisceglie 17/33.

Tiri da tre: Matera 7/38, Bisceglie 9/25.

Liberi: Matera 22/28, Bisceglie 17/20.

Rimbalzi: Matera 36, Bisceglie 35.

Assist: Matera 16, Bisceglie 11.