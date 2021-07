Lions Basket Bisceglie, Luciano Nunzi è il nuovo tecnico

Inizia a prendere forma la stagione 2021/22 dei Lions Basket Bisceglie. La società nerazzurra ha infatti inserito il primo tassello nel mosaico annunciando l’ingaggio di Luciano Nunzi come capo allenatore.

Marchigiano, nativo di Montegiorgio, il neo tecnico vanta un curriculum di tutto rispetto per la categoria grazie alle numerose esperienze maturate in Serie A2 alla guida di Rieti, Eurobasket Roma ed Anagni. Con quest’ultima, inoltre, il nuovo allenatore del team biscegliese ha vinto due campionati consentendo alla formazione della città dei Papi di compiere la scalata fino alla serie A dilettanti. Ad arricchire ulteriormente il bagaglio d’esperienza di Nunzi anche una lunga e duratura attività in settori giovanili di altissimo livello, in particolare dal 2014 al 2018 il nuovo coach dei Lions ha ricoperto un ruolo di primo piano nel settore squadre nazionali.

Nell’ultima stagione, invece, l’allenatore marchigiano ha collaborato con i piemontesi del Derthona Basket, sodalizio che ha appena conquistato la promozione in Serie A, nella veste di responsabile del settore giovanile.

L’annuncio di un tecnico di questa caratura rappresenta la garanzia che anche in questa stagione la società biscegliese abbia voglia di costruire un roster in grado di ben figurare nel campionato di Serie B. (FOTO: UFFICIO STAMPA LIONS BASKET BISCEGLIE)