Lions Basket Bisceglie, ecco le avversarie del prossimo campionato di Serie B

Un altro anno nel girone D. Non ci sono naturalmente sorprese nella collocazione dei Lions Bisceglie nel prossimo campionato di basket di Serie B.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha infatti ufficializzato l’organico delle 64 squadre partecipanti al terzo torneo cestistico nazionale inserendo, come di consueto, i nerazzurri nel gruppo D, che vedrà ai nastri di partenza sedici compagini provenienti da Puglia, Campania, Lazio ed Abruzzo. Saranno quattro i derby in programma per i biscegliesi che affronteranno le vicine Corato e Ruvo, oltre a Monopoli e Taranto. La pattuglia geograficamente più nutrita è quella della Campania rappresentata da ben sei formazioni ovvero Avellino, Caserta, Pozzuoli, Sant’Antimo, Salerno e Sala Consilina. Completano il girone le tre abruzzesi Pescara, Roseto e Teramo e le laziali Cassino e Luiss Roma.

Un torneo che si prospetta come sempre avvincente ed interessante con la regular season che scatterà il prossimo 2 ottobre per concludersi il 7 maggio 2023. L’obiettivo dei Lions è sicuramente quello di rendersi protagonisti dando del filo da torcere a tutte le avversarie. Inoltre il torneo offrirà un ulteriore motivo di interesse in virtù della riforma dei campionati prevista per la stagione 2023/2024. Infatti, al termine delle trenta giornate di stagione regolare, le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento otterranno la promozione nella nuova Serie B e, al tempo stesso, giocheranno i playoff per determinare le due società che compiranno il doppio salto, assicurandosi l’accesso al campionato di Serie A2. Le formazioni che si classificheranno dal quinto al dodicesimo posto di ogni girone, invece, si affronteranno in una finale playoff al meglio delle cinque gare, a partire dal 14 maggio, secondo schema prestabilito (5ª-12ª, 6ª-11ª, 7ª-10ª, 8ª-9ª) per determinare ulteriori quattro promozioni in B da ciascun gruppo. Le perdenti di quegli incroci raggiungeranno le ultime quattro classificate di ognuno dei quattro gironi, le quali saranno ammesse nel nuovo torneo di Interregionale 2023-24.

Oltre alla formula del campionato la Lega Nazionale Pallacanestro ha svelato le modalità di svolgimento della Supercoppa che, per questa stagione, prevede gare uniche ad eliminazione diretta in casa delle formazioni meglio classificate nella stagione precedente. Il trofeo avrà inizio il prossimo 11 settembre quando i Lions ospiteranno al PalaDolmen il Pescara nel primo turno. La manifestazione si concluderà con la consueta Final Four prevista per il 24 e 25 settembre la cui sede resta ancora da definire.