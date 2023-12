I Lions si arrendono solo all’overtime a San Severo

I Lions si arrendono solo all’overtime sul parquet di San Severo, sfiorando l’impresa di violare per la prima volta in stagione il domicilio della Cestistica San Severo, anche oggi rimasta imbattuta nelle gare casalinghe in Serie B Nazionale Old Wild West.

La chiara volontà di tutto l’ambiente era quella di dare una svolta ad una stagione fin qui deludente, e la prova offerta dai ragazzi di coach Fabbri ha saputo tradurre sul campo questa voglia di rivalsa, sfiorando un’impresa che avrebbe galvanizzato la piazza, ma con una prestazione che garantisce comunque un ottimo punto di partenza e un miglioramento netto rispetto alla prima parte di stagione.

Tra le file nerazzurre, in cui ha debuttato Suppi, si è visto un salto di qualità sotto il profilo della fluidità di gioco; con poche palle perse, la creazione di tanti tiri aperti e un Cepic in grandissima forma, in grado di segnare 18 punti in appena due quarti. Gli ospiti hanno condotto il risultato per un’ampia parte di gara, toccando addirittura il +8 nel terzo periodo, ma dimostrando ancora un’incostanza nel tiro da tre punti, con un parziale 1/8 che ha permesso ai padroni di casa di rimontare nel quarto periodo.

I Lions si arrendono solo all’overtime, dopo aver combattuto nell’ultimo quarto di gioco e nel supplementare, quando però è venuta fuori la forza di San Severo; con i nerazzurri che escono sconfitti, ma con la convinzione di poter finalmente rialzare la testa nel 2024.

SAN SEVERO-LIONS BISCEGLIE 87-83 D1TS

San Severo: Pierotti 24, Magrini 2, Pazin 22, Gatto 21, Fall 1, Colombo 9, Guastamacchia 6, Tchintcharauli 2, Montanari, Petrushevski. N.e.: Urbano, Kaludjerovic. All.: Nunzi.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 17, Chiti 17, Abati Tourè 1, Cepic 21, Dip 11, Chessari 8, Maralossou 6, Ragusa 2, Turin. N.e.: Lanotte. All.: Fabbri.

Arbitri: Giustarini e Frosolini di Grosseto.

Parziali: 23-19; 40-39; 51-56; 74-74.

Note: usciti per cinque falli Magrini, Abati Tourè, Chessari, Chiti.

Tiri da due: San Severo 14/34, Bisceglie 26/40.

Tiri da tre: San Severo 9/24, Bisceglie 5/28.

Liberi: San Severo 32/44, Bisceglie 16/24.

Rimbalzi: San Severo 37, Bisceglie 43.

Assist: San Severo 21, Bisceglie 16.