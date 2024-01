I Lions si arrendono ad Imola contro la Andrea Costa

I Lions si arrendono ad Imola contro la Andrea Costa, cedendo il passo ai padroni di casa sin dalle battute iniziali; toccando così quota quindici, alla voce sconfitte in campionato, piazzandosi così al penultimo posto in Serie B Nazionale Old Wild West.

Non c’è pace in questa stagione dei nerazzurri, che non trovano il primo successo della gestione Origlio, neanche a domicilio dell’Andrea Costa Imola; coinvolta in una crisi di risultati che durava da ormai cinque partite.

Il divario è stato scavato sin dall’apertura del match, coi nerazzurri mai capaci di recuperare il gap iniziale; con anzi una forbice che si è andata sempre di più allargando, di pari passo con le palle perse, ben 13 durante l’arco del match; punto su cui lavorare per la restante parte di stagione. La situazione è diventata irrecuperabile quando, sul 60-54, nel quarto periodo, dopo aver vanificato diverse chance per rientrare in partita, i Lions si arrendono ad Imola incassando un parziale di 9-0; che ha difatti chiuso i giochi a favore dei padroni di casa.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ANDREA COSTA IMOLA-LIONS BISCEGLIE 85-68

Andrea Costa Imola: Fazzi 10, Drocker 5, Aukstikalnis 25, Ranuzzi 11, Crespi 11, Martini 9, Corcelli 9, Marangoni 5, Sorrentino. N.e.: Bresolin, Ronchini. All.: Di Paolantonio.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 13, Chiti 21, Turin 5, Cepic 19, Dip 6, Chessari 3, Divac 1, Maralossou, Abati Tourè. N.e.: Fontana, Lanotte. All.: Origlio.

Arbitri: Occhiuzzi di Trieste e Corrias di Cordovado (Pordenone). Parziali: 24-13; 46-37; 60-53.

Note: usciti per cinque falli Chessari e Turin.

Tiri da due: Andrea Costa Imola 18/40, Bisceglie 21/42.

Tiri da tre: Andrea Costa Imola 10/21, Bisceglie 5/24.

Liberi: Andrea Costa Imola 19/30, Bisceglie 11/14.

Rimbalzi: Andrea Costa Imola 35, Bisceglie 38.

Assist: Andrea Costa Imola 9, Bisceglie 9.