Lions a caccia di punti salvezza contro Lumezzane

Lions a caccia di punti salvezza contro Lumezzane, con la palla a due in programma alle 18:00 di domani, domenica 7 aprile, per una trasferta dal grande peso specifico per gli ospiti; concentrati ai futuri playout e ad una salvezza tutta da conquistare in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio hanno sfiorato il successo sul parquet di Faenza nell’ultimo turno e adesso proveranno a conquistare un’importante vittoria nelle trasferta lombarda, avendo dalla loro tutta la voglia e la fame di una squadra che ha ancora tutto da conquistare sul campo; ma dovendo risolvere i problemi al tiro e nella gestione del match, costati diverse vittorie nell’arco della stagione.

I padroni di casa, invece, non hanno più niente da chiedere al loro campionato; ormai virtualmente salvi, ma troppo distanti dalla zona play-off, adesso lontana sei punti, avendo così però il vantaggio di poter giocare con la testa libera, senza fare calcoli di alcun tipo. Lumezzane, guidata dal tecnico Saputo, può contare sul lettone Marcis Vitols, l’esterno Simone Vecerina e l’ala Manuel Di Meco; che sono i principali riferimenti in attacco, mentre il giovane pivot Kevin Ndzie (9.8 punti e 9.2 rimbalzi di media) si è messo in evidenza con il passare delle gare. Ex di turno nelle fila bresciane Edoardo Maresca, con i Lions nelle stagioni 19-20 e 20-21.

Il match sarà arbitrato da Chiara Bettini di Faenza e Antonio Cieri di Ravenna. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Stefano Gerosa di Mariano Comense (segnapunti), Simona Gianquinto di Milano (cronometrista) e Mattia Polver di Milano (addetto ai 24”).