Lions a caccia di un successo esterno sul parquet della Dinamo Brindisi

Lions a caccia di un successo esterno sul parquet della Dinamo Brindisi nella 18° giornata del girone G del campionato di Serie B2, col match in programma al PalaZumbo dalle 18:00 odierne che diventa un vero e proprio spareggio per la definizione della classifica della seconda fase di campionato; che prenderà il via tra qualche settimana.

I nerazzurri arrivano dal brillante e prestigioso successo alle spese dell’ex capolista Avellino, in cui gli uomini di coach Saputo hanno dimostrato importanti progressi sul piano difensivo e nella gestione dei momenti caldi della contesa, e adesso hanno la prova del nove in un match importante contro un’avversaria che li precede in classifica e che diventa un vero e proprio spareggio per l’accesso ai Play-in Gold; volendo vendicare anche la sconfitta interna dell’andata, quando i brindisini si imposero per 59-72 al PalaAssi.

I padroni di casa della Dinamo Brindisi, come detto, precedono in classifica i nerazzurri, trovandosi al 4° posto in classifica con 24 punti, due in più dei Lions, ma arrivano da un k.o. esterno sul parquet della capolista Monopoli per 63-62; che ha messo fine alla striscia di due vittorie consecutive della squadra allenata da coach Antonio Cristoforo. Il roster della Dinamo è composto da elementi di rilievo come il top scorer di squadra Nenad Jovanovic, che molto probabilmente sarà però assente a causa di un infortunio, o come l’esterno lituano Stonkus; coadiuvati da elementi come il lungo Di Ianni, il playmaker Emanuele Calò e il centro Vincenzo Pulli.

L’incontro sarà diretto da Lino Laveneziana di Monopoli e Mario Stanzione di Molfetta. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Maura Massagli di Brindisi (cronometrista), Cristina Buttiglione di Brindisi (addetta ai 24”), Valentina Marcelli di Brindisi e Angelica Putignano di Ceglie Messapica (statistici).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI