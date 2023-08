L’innesto di Tommasi chiude il mercato della Star Volley

Si conclude con l’annuncio di Aurora Paola Tomasi il mercato della Star Volley Bisceglie che grazie a questo ultimo innesto è davvero pronta per affrontare il prossimo campionato di serie B2.

L’arrivo della giovane centrale bresciana, classe 2002, chiude infatti le operazioni della società nerofucsia, abilissima nel costruire e nel mettere a disposizione di coach Giunta un roster completo e di alto livello in tutte le sue componenti. Nonostante i soli 21 anni, Tommasi rappresenta un colpo importante per la categoria potendo già vantare un curriculum di tutto rispetto, a dispetto dell’età, avendo disputato le ultime due stagioni in Serie B1 con le maglie di Volano e Costa Volpino e contribuendo fattivamente alla promozione delle lombarde in Serie A2. L’ultima arrivata rappresenta, dunque, un’ulteriore conferma della volontà della Star Volley di provare ad imporsi su tutte le rivali e disputare un torneo di primissimo piano.

Questa la rosa completa delle nerofucsia: palleggiatrici Annalisa Mileno e Serena Di Paola, opposti Ester Haliti e Simona Lapenna, laterali Valentina Civardi, Adriana Kostadinova e Francesca Miccoli, centrali Irene D’Ambrosio, Barbara Murri e Aurora Paola Tomasi, liberi Martina Quarto e Martina Curci.