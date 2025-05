Levante Azzurro domina l’edizione 2025 Festa del Calcio Giovanile a Bisceglie

Di Pinto-Tisci

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la XVI edizione della “Festa del Calcio Giovanile”, andata in scena domenica 11 maggio allo Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con il Bisceglie Calcio e con il patrocinio della Città di Bisceglie, ha celebrato i valori dello sport con due finali emozionanti, tanta passione e una calorosa cornice di pubblico.

Protagonista assoluta è stata la società Levante Azzurro, che ha conquistato entrambe le finali in programma. Nella categoria Under 15, il team barese ha superato con un secco 3-0 il Soccer Trani, grazie a una doppietta di Schiraldi e al sigillo di Abbrescia. Stesso risultato nella finale Under 17, dove il Levante Azzurro ha battuto la Cosmano Sport Foggia con le reti di Lorusso, Intini e Cavaliere, confermandosi così una delle realtà più solide e vincenti del panorama calcistico giovanile pugliese.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Presidente del Comitato LND Puglia Vito Tisci, il Direttore Generale del Bisceglie Calcio Renato Ferrulli e l’Assessore comunale allo Sport e Tempo Libero Maurizio Di Pinto. Tutti hanno espresso soddisfazione per l’eccellente riuscita dell’evento, che ha saputo mettere al centro lo sport come strumento di educazione, crescita e inclusione per le nuove generazioni.

A rendere ancora più accogliente e gustosa la giornata, la degustazione di focaccia e sospiri offerti agli spettatori sugli spalti. Un gesto di ospitalità reso possibile grazie al panificio “Di Pierro”, alla pizzeria “I Tre Molini”, all’Associazione Bisceglie START guidata da Savino Tedeschi e all’Associazione Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie” presieduta da Sergio Salerno, con il prezioso supporto operativo degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta.