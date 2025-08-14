Prende sempre più forma il roster con cui la Star Volley Bisceglie parteciperà al prossimo campionato di Serie B1. La società nerofucsia ha ingaggiato la palleggiatrice Alessia Lerario, classe 2007.
I trascorsi di rilievo nei settori giovanili di Cutrofiano e Casal de’ pazzi Roma hanno contribuito alla sua formazione e l’ultima annata da titolare in C, con la maglia di Monteroni, è risultata essenziale in termini di crescita personale. Prestazioni convincenti che hanno convinto la dirigenza biscegliese a puntare su di lei.
“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Serie B1 – ha commentato Alessia Lerario. Ho scelto questa società perché credo nel progetto e nelle opportunità di crescita che offre. Ringrazio lo staff per la fiducia: non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e dare il massimo per raggiungere insieme i nostri obiettivi”.