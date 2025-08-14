Lerario nuovo innesto della Star Volley Bisceglie, “Entusiasta per avventura in B1”

Prende sempre più forma il roster con cui la Star Volley Bisceglie parteciperà al prossimo campionato di Serie B1. La società nerofucsia ha ingaggiato la palleggiatrice Alessia Lerario, classe 2007.

I trascorsi di rilievo nei settori giovanili di Cutrofiano e Casal de’ pazzi Roma hanno contribuito alla sua formazione e l’ultima annata da titolare in C, con la maglia di Monteroni, è risultata essenziale in termini di crescita personale. Prestazioni convincenti che hanno convinto la dirigenza biscegliese a puntare su di lei.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Serie B1 – ha commentato Alessia Lerario. Ho scelto questa società perché credo nel progetto e nelle opportunità di crescita che offre. Ringrazio lo staff per la fiducia: non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e dare il massimo per raggiungere insieme i nostri obiettivi”.