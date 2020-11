L’emergenza sanitaria blocca anche il Bisceglie Rugby

La difficile situazione sanitaria, legata alla pandemia di Covid-19, costringe allo stop anche il Bisceglie Rugby. Con una nota ufficiale, infatti, il sodalizio del presidente Antonio Pedone ha comunicato l’immediata interruzione dell’attività della formazione Seniores femminile, iscritta al campionato di Serie A.

Una decisione sofferta, presa a malincuore, come confermato dal massimo dirigente biscegliese, ma necessaria per preservare la salute delle atlete e delle loro famiglie. A favorire lo stop, inoltre, è stata l’emanazione dell’ultimo Dpcm del 3 novembre che ha vietato qualsiasi tipo di attività per gli sport di contatto, ad eccezione di quella individuale. Il presidente Pedone ha assicurato che lo staff tecnico si è già attrezzato per mettere a punto un programma di attività da svolgere a casa in modo tale da non interrompere e dare continuità al lavoro svolto fino ad ora. Tutto ciò con la speranza di poter tornare in campo il prima possibile, come si legge in conclusione della nota: “Torneremo presto e le nostre Queen Bees si faranno trovare pronte per il palcoscenico della Serie A che le attende con ansia.”