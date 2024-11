L’Eagles non sbaglia un colpo, sconfitta all’esordio per l’Atletico Bisceglie

L’Eagles Bisceglie stravince 7-2 contro il fanalino di coda Elce, nel match valido per la quinta giornata del girone A di Seconda Categoria Pugliese. Nel debutto assoluto in Terza Categoria l’Atletico Bisceglie rimedia una sconfitta per 4-3 sul campo della Virtus Molfetta.

Continua l’ottimo momento di forma dell’Eagles Bisceglie, che dilaga contro l’Elce Deliceto, restando a punteggio pieno in classifica. La squadra allenata da Claudio Lopopolo parte forte e sblocca il match con Sergio Rigante. Il momentaneo pareggio degli ospiti è subito seguito dal raddoppio biscegliese dello stesso Rigante. Nella ripresa i padroni di casa prendono il largo con le marcature dell’attaccante Giuseppe Suglia, del difensore Domenico Privati, di Rigante che realizza la tripletta portandosi a casa il pallone, dell’esterno Raffaele Suglia e del centrocampista Alpha Seri, prima del gol della bandiera dell’Elce per il definitivo 7-2. I biancocelesti ora si portano ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista Real Olimpia Terlizzi. Questi ultimi però hanno giocato una gara in più rispetto alla compagine biscegliese. Il prossimo incontro che vedrà protagonista l’Eagles sarà mercoledì alle 14:30 in Coppa Puglia sul campo del Triggiano, che milita in Prima Categoria.

Il primo storico esordio ufficiale in Terza Categoria per l’Atletico Bisceglie termina con una sconfitta a testa alta contro un avversario decisamente più esperto come la Virtus Molfetta. Al 13′ la squadra in maglia bianca passa in vantaggio con la rete realizzata da Vincenzo Di Leo su assist di Leo La Notte. Dieci minuti più tardi l’Atletico raddoppia con il pallonetto di Thiago ancora servito da La Notte. Gli ospiti vanno vicino al tris, ma sono i padroni di casa a pareggiare i conti nel giro di appena tre minuti con i gol di Mininni al 28′ e Celentano al 30′. Nel secondo tempo gli ospiti provano a reagire ma al minuto 60 la Virtus Molfetta completa la rimonta ancora con Celentano. Al 75′ segna nuovamente e realizza la tripletta personale sfruttando un perfetto contropiede. L’Atletico Bisceglie sfiora la rete che riaprirebbe il match prima con Di Leo e poi con Brindicci. In pieno recupero accorcia le distanze con Maurantonio La Notte, ma non basta per evitare la sconfitta finale. La storia della squadra allenata Savino Lionetti non inizia nel migliore dei modi, ma il match d’esordio in Terza Categoria offre ottimi presupposti per il futuro.