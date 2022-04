Le speranze salvezza del Bisceglie Calcio passano dal recupero con il San Giorgio

Ultima spiaggia per il Bisceglie Calcio, rinfrancato dal successo in rimonta per 3-1 sul Sorrento. I nerazzurri, domani pomeriggio alle ore 15.30, si recano sul campo del San Giorgio nel recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie D per un confronto diretto utile ad agganciare la zona playout.

Tre punti di differenza dividono le due formazioni con i campani, terzultimi, in vantaggio in classifica a quota 35. Inutile sottolineare l’importanza capitale della posta in palio per le due squadre con i biscegliesi che in caso di sconfitta, e con solo quattro giornate da disputare, si ritroverebbero praticamente con un piede e mezzo in Eccellenza. Il morale, tuttavia, nel gruppo stellato è alto dopo la vittoria di domenica scorsa nel match d’esordio di Ivan Tisci sulla panchina del Bisceglie. L’avvento del nuovo tecnico ha riportato quantomeno i tre punti dopo un periodo davvero opaco, coinciso con quattro sconfitte in altrettanti incontri disputati contro le dirette concorrenti per la salvezza. Un’altra buona notizia per i nerazzurri arriva dai recuperi di Izco e Rubino, assenti per squalifica nella sfida contro il Sorrento, e dell’argentino Bottari ormai sulla via del recupero dopo l’infortunio di alcune settimane fa. Sul fronte opposto, invece, i padroni di casa devono far fronte a due assenze pesanti a centrocampo con l’ex Caprioli e Di Pietro che non saranno della partita. Bissare il risultato dell’andata, il pareggio per 1-1 del “Ventura” dello scorso 5 dicembre, servirebbe a poco ad entrambe le squadre. In quella circostanza il vantaggio stellato firmato da Marino al 17′ venne vanificato dal pareggio siglato da Cassese un quarto d’ora più tardi.

Il delicato incontro del “Paudice” tra San Giorgio e Bisceglie sarà diretto da Andrea Migliorini di Verona coadiuvato dagli assistenti Dario Giaretta di Bassano del Grappa e Dario Testai di Catania.