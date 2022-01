Lavori di semina e manutenzione al “Ventura”, Bisceglie in campo sul neutro di Terlizzi

Il Bisceglie Calcio giocherà il match di campionato contro il Casarano, mercoledì 2 febbraio, sul neutro di Terlizzi.

Come recita la nota del club, “A seguito dell’indisponibilità del manto erboso del “Gustavo Ventura” (sottoposto a lavori di semina e di manutenzione), l’incontro di calcio Bisceglie – Casarano in programma mercoledì 2 febbraio alle ore 14.30 e valido per la seconda giornata di ritorno, si disputerà sul neutro di Terlizzi”.

La gara, che si svolgerà a porte chiuse per via dell’inagibilità della tribuna dell’impianto terlizzese, sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Bisceglie Calcio a cura dell’ufficio stampa nerazzurro.