Laura Luzzi completa il puzzle Star volley Bisceglie

Il tassello mancante del puzzle Star Volley Bisceglie per la stagione 2024-2025 è Laura Luzzi, libero classe 1993 che completa il roster della formazione neopromossa in Serie B1.

Originaria di Andria, specialista fra le più apprezzate del ruolo sul territorio, Luzzi si è alternata fra B2 e C in diverse piazze pallavolistiche pugliesi esprimendosi costantemente su ottimi livelli di affidabilità e dimostrando di poter rappresentare un riferimento per le compagne di squadra più giovani. La dirigenza biscegliese l’ha scelta per le indiscutibili doti tecniche (come l’ottimo senso della posizione) e le qualità umane.

«Sono molto motivata dalla possibilità di mettermi in gioco in una categoria superiore» ha commentato Laura Luzzi. «L’organizzazione del lavoro di coach Breviglieri, di altissimo livello, è senza dubbio un ulteriore stimolo. Fare la B1 con la Star Volley è un’opportunità che desidero cogliere nel modo più proficuo. Sarà un campionato difficile che metterà alla prova tutto il gruppo ma questo non può certo spaventarci. Il nostro è un mix molto interessante fra giocatrici esperte e ragazze promettenti».