L’Atletico Bisceglie torna al successo: superata la New Carpediem dopo una gara sofferta

Dopo oltre un mese di attesa, l’Atletico Bisceglie ritrova la vittoria e inaugura il 2026 in occasione dell’undicesimo turno del campionato di Terza categoria con un successo sofferto ma prezioso, superando 3-2 la New Carpediem di Barletta al termine di una gara più complicata del previsto.

La formazione biscegliese deve fare i conti con numerose indisponibilità: fuori Leuci, Fiorentino, Stufano, Minervini, Pompeo, Porro e lo squalificato Sinigaglia. Dal primo minuto spazio quindi a Guacci e Cuccovillo, con Lavacca tra i pali e i rientranti Goffredo, arretrato a centrocampo, e Lombardi, che indossa la fascia di capitano.

L’avvio è però favorevole agli ospiti: al 12’ la New Carpediem passa in vantaggio con una punizione di Saggese, potente e centrale. La reazione dell’Atletico è immediata, ma Amato spreca una ghiotta occasione da pochi passi. Al 22’ arriva il pareggio: cross preciso di Cuccovillo dalla destra e colpo di testa vincente di Pisani, alla prima rete in maglia rossoblù. La gara resta vivace, con occasioni da entrambe le parti e proteste per un intervento falloso in area su Amato non sanzionato dall’arbitro. Si va al riposo sull’1-1, nonostante le maggiori occasioni create dai padroni di casa.

Nella ripresa l’Atletico riparte con decisione, rendendosi subito pericoloso con Pisani, mentre Fumarulo non riesce a inquadrare la porta difesa da Lavacca. Dopo alcune punizioni insidiose di Goffredo e Cuccovillo, è ancora la formazione barlettana a colpire: al 65’ Parente trova il gol del 2-1 con un tiro dalla distanza. I rossoblù non si disuniscono e al 72’ trovano il nuovo pareggio dal dischetto, con Lombardi freddo nella trasformazione del rigore. In superiorità numerica arriva subito anche il gol decisivo: Amato è il più rapido ad avventarsi su una palla vagante in area e firma il 3-2, il suo primo centro con l’Atletico.

Nel finale, compresi i minuti di recupero, i biscegliesi gestiscono il vantaggio e sfiorano anche il quarto gol con Goffredo e Lombardi, difendendo con determinazione un successo che interrompe la serie negativa e restituisce fiducia all’ambiente rossoblù. (credit foto: Atletico Bisceglie)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA