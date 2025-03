L’Atletico Bisceglie si prepara agli impegni in Coppa Puglia di Terza Categoria

Archiviato il campionato di Terza Categoria BAT, conclusosi lo scorso 23 febbraio con la sconfitta rimediata a Trinitapoli, l’Atletico Bisceglie continua ad allenarsi in attesa del doppio confronto con la Polisportiva Trani nei quarti di finale di Coppa Puglia di Terza Categoria.

La prima storica partecipazione al campionato di Terza Categoria BAT è terminata con l’ottavo posto in classifica per i ragazzi allenati da mister Francesco Preziosa. Ma la stagione non è ancora finita, poichè i rossoblù sono chiamati al doppio confronto in coppa con il Trani, piazzatosi invece in prima posizione. Il match d’andata è previsto in casa il 23 marzo, esattamente ad un mese di distanza dall’ultima partita giocata, mentre il ritorno si disputerà in trasferta una settimana dopo. In caso di parità nel punteggio complessivo si andrà ai supplementari, ma se la situazione di equilibrio persisterà, saranno i tranesi a passare il turno in quanto meglio classificati in campionato. Comunque gli allenamenti della compagine biscegliese proseguono intensamente per preparare al meglio una sfida che può fare da fondamentale crocevia della stagione.

FOTO UFFICIO STAMPA ATLETICO BISCEGLIE