L’Atletico Bisceglie vince ancora a Barletta e batte il New Carpediem / CLASSIFICA

L’Atletico Bisceglie sbanca ancora Barletta e batte il New Carpediem con il risultato di 1-5 nel match valido per la dodicesima giornata del girone unico B.A.T. del campionato di Terza Categoria, dove i biscegliesi hanno conquistato la seconda vittoria in campionato con questo risultato.

Gli uomini di mister Francesco Preziosa sbloccano subito il match al 3′ grazie ad una punizione di Liso, ma la reazione dei padroni di casa è immediata e al 14′ Digiacomantonio pareggia i conti sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti non si danno per vinti e tornano in vantaggio al 20′ grazie all’iniziativa personale di Mastrototaro; con i biscegliesi che arrivano anche a calare il tris ad inizio ripresa, al 48′, ancora una volta con Liso e ancora una volta su punizione, e con la partita che viene dunque apparecchiata per un finale in cui i biscegliesi dilagano; trovando anche la quarta e la quinta rete della giornata, siglate rispettivamente da Thiago al 64′ e da Brindicci al 77′ concludendo con una goleada che regala la seconda vittoria nelle ultime quattro giornate e un’inversione di rotta sensibile rispetto alla prima parte di campionato.

FONTE FOTO: ATLETICO BISCEGLIE