L’Atletico Bisceglie rinsalda il legame con Thiago Souza De Oliveira

Prosegue il rapporto tra l’Atletico Bisceglie ed il centrocampista Thiago Souza De Oliveira in vista del prossimo campionato di Terza Categoria che vedrà impegnata la formazione rossoblù.

Il giocatore classe 2003 originario del Brasile durante l’annata appena trascorsa ha mostrato tutta la sua duttilità, venendo impiegato da mister Preziosa prima come seconda punta, poi sulla trequarti ed infine nel ruolo di mediano. La scorsa stagione ha accumulato numerose presenze ed attraverso l’elevato minutaggio si è garantito un posto da protagonista all’interno dell’organico biscegliese. Il giovane talento avrà l’occasione di crescere ulteriormente e dare il proprio importante contributo all’interno di un gruppo ambizioso che si prepara ad affrontare l’avventura in Terza Categoria per la seconda volta nella sua storia.

FOTO UFFICIO STAMPA ATLETICO BISCEGLIE