L’Atletico Bisceglie prolunga il rapporto con il portiere Lavacca

L’Atletico Bisceglie annuncia il prolungamento del rapporto con Marco Lavacca, già portiere titolare nella stagione 2024-2025.

Lavacca, classe 2006, ha disputato metà delle partite dello scorso campionato penalizzato, soprattutto, da un brutto infortunio. Nelle partite giocate ha dimostrato affidabilità con particolare abilità nel respingere i calci di rigore.

Marco Lavacca ha giocato anche le due partite di Coppa Puglia di Terza categoria accumulando così ben 9 presenze in rossoblù, mentre in precedenza aveva vestito le maglie di Real Bisceglie e Don Uva, nel settore giovanile, prima dell’approdo all’Atletico Bisceglie dove ha vissuto la sua prima vera esperienza in una prima squadra. Credits: Sergio Porcelli