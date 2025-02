L’Atletico Bisceglie non riesce ad evitare la sconfitta ad Andria

Non arriva il quarto risultato utile consecutivo per l’Atletico Bisceglie, che rimedia una sconfitta per 2-0 sul campo della Virtus Andria, nel match valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di Terza Categoria BAT.

La compagine biscegliese è costretta ad arrendersi alla Virtus Andria, attualmente seconda in classifica, in una partita condizionata dalle pesanti assenze in casa rossoblù. Mister Preziosa ha adottato alcune contromisure alla situazione di emergenza, inserendo sulla fascia sinistra i nuovi tesserati Gabriele Di Pinto e Sergio Mastrototaro. I padroni di casa si portano in vantaggio al 22′ con il colpo di testa del difensore Moretti sugli sviluppi di corner. L’Atletico Bisceglie prova a reagire con Liso, ma il suo tiro su punizione si spegne oltre la traversa. Al 39′ la Virtus Andria trova il raddoppio con il rigore realizzato dal capitano Conversano. A pochi minuti dall’inizio della seconda frazione la traversa evita un passivo ancora più importante per i biscegliesi, che protestano in più occasioni per alcune scelte arbitrali discutibili. Alla fine i rossoblù non riescono a riaprire i conti, subendo il sesto stop stagionale. Adesso la squadra allenata da mister Preziosa resta all’ultimo posto in graduatoria a quota 7 punti, in attesa del prossimo match contro la New Carpediem.

FOTO UFFICIO STAMPA ATLETICO BISCEGLIE