L’Atletico Bisceglie guarda al futuro e pianifica la prossima stagione

Dopo aver organizzato il quarto appuntamento con il Memorial Franco Di Reda, che ha riscosso un notevole successo dentro e fuori dal campo, l’Atletico Bisceglie inizia i preparativi al prossimo campionato di Terza Categoria che prenderà il via in pieno autunno.

La manifestazione svoltasi il 14 e 15 giugno al “Di Liddo” ha visto coinvolte quattro squadre Over 40, con il successo finale dello Sporting Monopoli. L’evento è stato finalizzato alla beneficienza in favore della Dynamo Camp, una fondazione operante in programmi di Terapia Ricreativa nei confronti di minori affetti da gravi patologie, con la presenza della referente dell’associazione Francesca Beretta. Sul rettangolo di gioco si sono fatti notare importanti atleti del passato come l’ex allenatore del Francavilla Ranko Lazic, l’attuale tecnico dei lucani Angelo Raffaele Nolè e l’argentino Leandro Guaita. Nel frattempo la società biscegliese è al lavoro nella progettazione della prossima imminente stagione, con l’obiettivo di allestire un organico all’altezza delle aspettative dirigenziali.

FOTO UFFICIO STAMPA ATLETICO BISCEGLIE