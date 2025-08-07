L’Atletico Bisceglie conferma il fantasista Riccardo Liso

L’Atletico Bisceglie si conferma attivissimo sul mercato nella costruzione della rosa per la prossima stagione: il fantasista andriese Riccardo Liso proseguirà la sua avventura in rossoblù anche nella nuova annata sportiva.

Classe 2003, Liso è approdato all’Atletico nel gennaio scorso e, sin da subito, ha saputo imporsi come uno dei capisaldi dei biscegliesi, andando a segno ben otto volte in campionato. Prestazioni di livello e continuità che hanno convinto l’Atletico Bisceglie a puntare ancora su di lui per il prossimo campionato.