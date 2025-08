L’Atletico Bisceglie conferma Ferrante

Continua il matrimonio tra l’Atletico Bisceglie ed Antonio Ferrante. Classe 2005 è arrivato dal Don Uva nel mercato dicembrino. Nella scorsa stagione il centrale biscegliese, all’occorrenza mediano, ha messo insieme 9 presenze in campionato segnando una doppietta contro la Polisportiva Trani (match terminato per 2-2) a cui si aggiungono due apparizioni in Coppa.

Ferrante è cresciuto nel Real Bisceglie per poi approdare al Bisceglie calcio (under 15 nazionale), Corato e Don Uva.

Foto: Salvatore Romanelli