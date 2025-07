L’Atletico Bisceglie conferma Di Pinto e Brindicci in vista della prossima stagione

L’Atletico Bisceglie ha ufficializzato la conferma di Gabriele Di Pinto ed Enrico Brindicci, due giovani calciatori biscegliesi classe 2002, che resteranno in rosa anche per la stagione sportiva 2025/26.

Gabriele Di Pinto, terzino destro capace di giocare su entrambe le fasce, ha disputato le ultime 4 partite del campionato di Terza Categoria e una gara di Coppa Puglia nella scorsa stagione, penalizzato da alcuni problemi fisici. Cresciuto calcisticamente tra Unione Calcio, Audace Molfetta e Don Uva, Di Pinto rappresenta un profilo duttile e affidabile per la linea difensiva.

Enrico Brindicci, esterno offensivo con spiccate qualità tecniche, è in grado di ricoprire più ruoli dal centrocampo in su, ma rende al meglio da ala sinistra. Nella passata annata ha collezionato 10 presenze in campionato con 2 reti all’attivo, oltre a due apparizioni in Coppa Puglia contro la Polisportiva Trani. cresciuto calcisticamente nel Don Uva, Brindicci ha proseguito nel percorso fino alla prima squadra, maturando esperienza in una società importante a livello locale come quella biancogialla.