L’Atletico Bisceglie conferma capitan Leuci alla guida del centrocampo

Dopo la conferma di mister Preziosa in panchina, arriva un altro rinnovo in casa Atletico Bisceglie che, in vista della prossima stagione, ha ufficializzato la permanenza in rossoblù del capitano Mattia Leuci.

Punto di riferimento della squadra nell’ultimo campionato di Terza categoria per le sue qualità e la sua leadership, Leuci ha disputato dodici presenze condite da una rete contro la Polisportiva Trani, vincitrice di campionato e coppa. Il capitano, quindi, sarà ancora il faro del centrocampo dell’Atletico Bisceglie e farà valere la propria esperienza in categorie superiori avendo vestito in carriera le maglie di Don Uva e Virtus Bisceglie.

Una conferma di spessore che avvalora le ambizioni della formazione biscegliese desiderosa di migliorare la stagione d’esordio nel campionato di Terza categoria.