L’Atletico Bisceglie chiude con una sconfitta la prima stagione in Terza categoria / CLASSIFICA

Si chiude con una sconfitta in quel di Trinitapoli la prima avventura dell’Atletico Bisceglie nel campionato di Terza categoria. Priva di numerosi infortunati la compagine di mister Preziosa rimedia un 5-2 finale.

Gara pimpante sin dalle prime battute con un’occasione d’oro per l’Atletico con il calcio di rigore fallito da Liso al 23’. Al 30’ Bombino ha portato in vantaggio il Trinitapoli sfruttando un errore difensivo. Lo stesso attaccante numero di casa al 38’ ha raddoppiato con un destro angolato. Nel finale di frazione una corta respinta di Favuzzi ha generato il gol di Luigi Di Leo per il parziale di 3-0.

Nella ripresa dopo 4 minuti Liso ha realizzato con una splendida conclusione il calcio di punizione. Al 60’ sono entrati Di Pinto e Cassanelli, mentre alla mezz’ora Bombino ha firmato la tripletta personale con una conclusione angolata di sinistro. L’Atletico ha comunque reagito con Di Leo, opposizione del portiere Mazzone in angolo, e Riccardo Liso che a pochi minuti dal termine ha realizzato un altro gran gol, sempre su punizione, ma stavolta da lunga distanza e posizione molto defilata. L’attaccante si è così riscattato dell’errore dal dischetto. I biscegliesi hanno continuato ad attaccare, ma Marrone ha realizzato nel finale il nuovo allungo per il 5-2 finale decretato dopo 5 minuti di recupero.

Clicca qui per la classifica finale

TRINITAPOLI – ATLETICO BISCEGLIE 5-2

TRINITAPOLI: Mazzone, Miccoli (57’ Santeramo), Dassisti (86’ Ciannarella), Russo, Losapio, Capacchione, Del Negro, L. Di Leo (73’ Stelluti), Carbone, Bombino (85’ Caprioli), Marrone. All.: Vincenzo Di Paola. A disposizione: nessuno.

ATLETICO BISCEGLIE: Favuzzi (46’ Barile), M. Leuci (60’ Di Pinto), Giannattasio (60’ Cassanelli), R. Zagaria, L. La Notte, Mastrapasqua (46’ Ancler), Ferrante, Thiago, E. Brindicci (29’ V. Di Leo), Liso, Porro. All.: Francesco Preziosa. A disposizione: Kourouma.

ARBITRO: Gabriele Di Pilato della sezione di Molfetta.

MARCATORI: 30’ e 38’ Bombino (T), 44’ L. Di Leo (T), 49’ Liso (A), 75’ Bombino (T), 86’ Liso (A), 90’ Marrone (T)

AMMONITI: Capacchione, L. Di Leo (T), Liso, E. Brindicci (A).

NOTE: al 23’ Liso (A) ha calciato fuori un rigore.