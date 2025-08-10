L’Atletico Bisceglie annuncia il rinnovo dell’espero La Notte

L’Atletico Bisceglie annuncia il prolungamento del rapporto con l’esperto Leonardo La Notte, jolly della squadra, piede destro, classe 1992.

La Notte è in organico sin dal momento della fondazione dell’Atletico Bisceglie, divenendo così un’autentica pietra miliare della società dei leoni rossoblù. Nella scorsa stagione La Notte ha disputato 12 incontri di campionato, saltando soltanto due partite per indisponibilità, per un totale di 986 minuti giocati, recuperi esclusi.

Il calciatore delll’Atletico ha ricoperto in carriera più ruoli, dal terzino al mediano, anche attaccante, bravo nell’abnegazione, nel sacrificio e nell’impegno. Cresciuto nel Don Uva sin da bambino, ha poi giocato nella Juniores del Bisceglie Calcio e poi nell’Unione Calcio, dalla fondazione della stessa per alcuni anni. Dopo un periodo di inattività per motivi professionali, La Notte è tornato in Puglia per giocare nel Bellavita, squadra biscegliese attiva per alcuni anni, quindi l’esperienza della passata stagione nell’Atletico Bisceglie. (Foto: Sergio Porcelli)