L’Atletico Bisceglie ancora a secco di punti, sconfitta a Trani

Fatica a sbloccarsi la giovane compagine dell’Atletico Bisceglie, che rimedia la terza sconfitta su altrettanti incontri disputati in Terza Categoria, per 5-1 nel match di Capirro contro l’ASD Trani.

Hanno pesato le numerose assenze per la squadra in maglia bianca, privata di quattro potenziali titolari e del mister, assente per motivi familiari. Una partita a senso unico, con i padroni di casa passati in vantaggio con un calcio di punizione di Guglielmi al 26′. Al 35′ il Trani raddoppia con Balducci e quattro minuti più tardi cala il tris con il rigore trasformato da Sciancalepore. Al 44′ Maurantonio La Notte accorcia le distanze, sfruttando la respinta del palo sul tiro di Thiago. Però a pochi secondi dal duplice fischio, gli avversari dilagano con Allegretti, chiudendo il primo tempo 4-1. Nella ripresa gli ospiti non riescono a rimettere in piedi un match fortemente compromesso nella prima frazione e subiscono la quinta rete tranese al 60′ con Ancler. Ottimi gli interventi tra i pali del debuttante Di Gennaro, che ha evitato un passivo più pesante nel finale di gara. Necessario voltare pagina per un Atletico Bisceglie ancora troppo acerbo, che avrà l’occasione di rifarsi nella prossima sfida casalinga contro la Virtus Andria, in programma domenica 24 novembre.