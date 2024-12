L’Atletico Bisceglie acciuffa un pari nel finale con la capolista Polisportiva Trani / CLASSIFICA

L’Atletico Bisceglie acciuffa un pari nel finale sul campo della capolista Polisportiva Trani, pareggiando i conti allo scadere e rischiando addirittura il colpo esterno sull’ultimo pallone della partita; ma dovendosi accontentare del risultato di 2-2 nella gara valevole per la 6° giornata del campionato provinciale di Terza Categoria.

Grande risposta della formazione biscegliese al difficile avvio di stagione, quando è arrivato solo un punto nelle prime cinque giornate, a cui l’Atletico ha saputo rispondere con una grande prestazione sul campo della capolista. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 12′ con Ferrante, che, sugli sviluppi di corner, realizza da due passi e porta in vantaggio i suoi; ma non si fa attendere la risposta dei padroni di casa, che prima falliscono un calcio di rigore al 14′ a Erragh, poi al 17′ trovano il pari con Zonno, abile a trovare l’incrocio dei pali con il mancino.

La partita prosegue a ritmi alti ed entrambe le formazioni hanno diverse occasioni: i padroni di casa sprecano ancora dagli undici metri, questa volta con Zonno, trovando uno stoico Lavacca; mentre gli ospiti arrivano più volte a calciare in porta e solo una serie sfortunata di legni colpiti li frena. All’83’ nuovo vantaggio tranese, con il terzo rigore di giornata, questa volta realizzato da Morea; poi il forcing finale dell’Atletico Bisceglie, che pareggia i conti al 92′ con Ferrante, che, in mischia, impatta di testa il pallone del due pari, firmando la sua doppietta personale, e poi al 94′ con La Notte, che però da pochi passi calcia alto e la partita termina sul risultato di 2-2. Pareggio agrodolce dunque per la formazione biscegliese, che avrebbe meritato la vittoria, ma che adesso può lavorare a partire da questa grande prestazione.

POLISPORTIVA TRANI – ATLETICO BISCEGLIE 2-2

POLISPORTIVA TRANI: Crisantemo, Partipilo, Tortosa, Melega, Fall, Cafagna, Zonno, Erragh, Pacini (29’ s.t. Cuccovillo), Turitto (29’ s.t. De Lellis), Rociola (13’ s.t. Morea). All.: Donato Terrevoli.

Panchina: Lomolino, Angarano, Marasciuolo, Terrevoli, Di Filippo.

ATLETICO BISCEGLIE: Lavacca, M. Leuci, R. Zagaria, Leonetti, E. Brindicci (42’ s.t. De Liso), Loconte, Ferrante, L. Leuci (24’ p.t. L. La Notte), G. Brindicci (29’ s.t. Tesse), Thiago, M. La Notte (13’ s.t. Baldini). All.: Francesco Preziosa.

Panchina: Di Gennaro, Barile, Lagroia, Racanati.

ARBITRO: Nicola Filannino di Barletta.

RETI: 12’ p.t. Ferrante (A), 17’ p.t. Zonno (P), 38’ s.t. Morea (P), 47′ s.t. Ferrante (A)

AMMONITI: Melega, Tortosa, Turitto (P), Thiago, M. Leuci, Lavacca, Preziosa (A).

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

FOTO DI SALVATORE ROMANELLI