L’assistente Prenna torna protagonista in una gara del campionato d’Eccellenza pugliese

Dai grandi campioni e gli stadi di Serie A al ritorno alle origini sui campi regionali. È quanto vissuto dall’assistente arbitrale biscegliese Emanuele Prenna domenica scorsa.

Prenna, tra gli assistenti arbitrali (una volta chiamati guardalinee) più importanti del panorama nazionale, rientra nel progetto di collaborazione tra la CAN (Commissione Arbitri Nazionali) ed i Comitati Regionali approfittando della sosta del campionato di Serie A per la disputa del Campionato del Mondo di Qatar 2022.

Le designazioni ridotte per organico di Serie A e B, con il solo campionato cadetto in corso, ha portato alcuni assistenti a mettersi a disposizione per dirigere delle gare regionali. Emanuele Prenna, assistente arbitrale della CAN in Serie A e B, domenica 18 dicembre ha diretto San Severo-Mola, gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A. La gara è stata arbitrata dal biscegliese, Vito Mattia Losapio, appartenente alla sezione AIA di Molfetta, come Prenna. A completare la terna il signor Gorgoglione della sezione di Barletta.

Una giornata diversa, un ritorno alle origini per Prenna, prima di riprendere il suo cammino da professionista quando nel mese di gennaio tornerà il campionato di Serie A.