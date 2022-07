L’assistente biscegliese Prenna designato per una gara del preliminare di Champions League

Nuova importate tappa nella carriera del biscegliese Emanuele Prenna, designato per la prima volta per una gara del preliminare di Champions League.

Prenna, assistente arbitrale in Serie A dall’aprile del 2015, debutterà in Slovacchia mercoledì 27 luglio, ore 20:30, in occasione del match tra i padroni di casa dello Slovan Bratislava e gli ungheresi del Ferencvàros, valida come gara di ritorno del secondo turno del preliminare che porta all’accesso al tabellone principale della Champions League con la fase a gironi che vedrà impegnate anche Milan, Inter, Napoli e Juventus.

Prenna fa parte della quaterna arbitrale tutta italiana che vede alla direzione di gara Marco Di Bello, Giorgio Peretti altro assistente arbitrale e Simona Sozza in qualità di quarto arbitro.

Per il biscegliese Prenna, appartenente alla sezione AIA di Molfetta un avvio di stagione coi fiocchi in vista del prossimo campionato di Serie A.