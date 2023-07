L’argentino Zaldua nuovo attaccante del Bisceglie Calcio

Un centravanti di categoria, ambidestro, abile nel gioco aereo, con una lunga esperienza maturata in giro per il mondo e nell’ultimo quinquennio soprattutto in Italia. Si presenta così Ezequiel Zaldua, punta centrale argentina classe 1988, nuovo innesto nella rosa del Bisceglie Calcio.

Cresciuto nella Juventud di Pergamino, sua città natale, nel primo segmento della propria carriera Zaldua si è distinto a suon di reti nella terza e nella quarta serie argentina tra le fila di Atlas, Sports de Salto, Huracan de Gregores, CAI, Deportivo Madryn e Defensores de Belgrano collezionando diverse promozioni. Nel 2015 la parentesi a stelle e strisce in forza al Miami City, quindi il rientro nel proprio Paese all’Atletico Uruguay e la successiva avventura nella massima serie ecuadoriana con la maglia del Mushuc Runa SC. L’esperienza maltese (2017) con il Nadur Youngsters precede l’approdo in Italia, segnatamente nelle Marche, dove Zaldua si fa apprezzare militando in Eccellenza e Promozione con Civitanovese, Anconitana, Chiesanuova Calcio e Valdichienti Ponte.

Il suo primo “assaggio” pugliese arriva nell’annata 2021/22 con la Di Benedetto Trinitapoli (Eccellenza), maglia con cui mette a segno 9 reti in 13 gare disputate. La tappa spagnola nella prima metà del 2022 con il Manchego Ciudad Real (quarta serie) anticipa l’arrivo nell’estate scorsa a Barletta, in serie D, dove colleziona 7 presenze. Nella sessione dicembrina di mercato, infine, Zaldua passa al Manfredonia, con cui ottiene la promozione in quarta serie realizzando due gol.