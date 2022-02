Larga vittoria in Salento all’esordio per la Oltre Sport nel campionato di powerchair football

Battesimo agonistico da incorniciare per la Oltre Sport nel campionato nazionale di powerchair football. Grazie ad una maiuscola prova collettiva, la squadra allenata da Carlo Impera si impone con un eloquente 0-14 nel domicilio della Salento Wolves Lecce e inaugura al meglio il proprio cammino nel girone A.

Il punteggio conclusivo, scaturito in fondo a 2 tempi da 20’ ciascuno, attesta la supremazia dell’Oltre Sport (in vantaggio già di 6 reti all’intervallo) su un’avversaria comunque generosa e motivata a ben figurare. La bontà della gara sotto il profilo corale è inoltre evidenziata dalla presenza nel tabellino dei marcatori di quasi tutti gli atleti impiegati, con il poker personale del capitano Donato Grande accompagnato dalla tripletta di Vincenzo Apruzzese, dalle doppiette di Anita Pallara e Vito Fuzio nonché dai centri personali di Pasquale Troccoli, Donatella Suriano e Donato Ventura.

Non è andata a segno, ma ha offerto un considerevole contributo in termini di assist, anche il portiere Ilaria Mesaroli, tra le prime a credere e a dare impulso al progetto “Oltre Sport”. “L’esordio ufficiale ha rappresentato il coronamento di un grande sogno avviato 4 anni fa – sottolinea Ilaria – . A Lecce siamo arrivati con la voglia di dimostrare quanto appreso grazie agli insegnamenti dei nostri tecnici, accompagnati da una forte emozione perché al tempo stesso non ci sembrava vero di poter essere finalmente in campo. Porteremo per sempre fra i ricordi più belli di questo debutto il primo gol in assoluto, realizzato da Donato Grande e dedicato con un cartellone speciale alla nostra amica Cecilia che sta lottando per la vita. Mi piace rimarcare anche la gioia nell’andare in gol da parte del mio collega di ruolo Donato Ventura, uno degli ultimi arrivati nella nostra squadra, partito dalla panchina e subentrato con il giusto spirito che ci caratterizza. Quello spirito all’insegna dell’impegno, del divertimento e dell’entusiasmo che alimenta il sogno partorito da “quattro folli” tempo addietro”.

Intanto mercoledì si torna in palestra per avviare la preparazione in vista dello storico debutto casalingo di domenica 13 marzo al PalaDolmen, sempre con la Salento Wolves. “La vittoria di Lecce indica che siamo sulla strada giusta, ma non possiamo affatto cullarci – aggiunge Ilaria – . Vogliamo far bella figura anche tra le mura amiche e fin da ora invitiamo tifosi, simpatizzanti e chiunque abbia a cuore i colori di Oltre Sport a gremire il palazzetto di Bisceglie”.

TABELLINO, GARA 1^ GIORNATA CAMPIONATO NAZIONALE POWERCHAIR FOOTBALL (GIRONE A)

SALENTO WOLVES – ASD OLTRE SPORT 0-14

SALENTO WOLVES: Presta, Rizzo, Musca, Quarta, Pellegrino, Terragno, Berti. All. Michele My.

ASD OLTRE SPORT: Mesaroli, Apruzzese, Troccoli, Grande; Fuzio, Suriano, Pallara, Ventura. All. Carlo Impera.

RETI: Grande (4), Apruzzese (3), Pallara (2), Fuzio (2), Troccoli, Suriano, Ventura.