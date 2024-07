Lamesta conquista il podio per il Teens-O.P. Bike

Alessandro Lamesta conquista il podio per il Teens-O.P. Bike durante la gara di domenica 30 giugno, tenutasi a Ruvo di Puglia, in cui il ciclista biscegliese ha dimostrato tutto il suo carattere e la sua resilienza; mantenendo il terzo gradino del podio nonostante una foratura.

La gara e il suo epilogo non sono passati inosservati al presidente Michele De Pinto, che ha elogiato la prestazione del team e del suo giovane pilota: “Lamesta conquista un podio che per noi è un grande incentivo per continuare a lavorare sodo e a migliorare sempre di più; un ringraziamento speciale va a Stefano Offidani ed Ettore Loconsolo, che hanno supportato il team durante gli allenamenti e non solo. Sono convinto che Alessandro e i suoi compagni continueranno a dare il massimo per ottenere nuovi successi nelle prossime gare”