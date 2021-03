L’Alpha Pharma Bisceglie stende Molfetta e ritorna alla vittoria

La partita del Paladolmen tra Alpha Pharma Bisceglie e Pallacanestro Molfetta, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B, si è conclusa con il punteggio di 67-56 in favore dei biscegliesi. I giocatori nerazzurri ritornano alla vittoria, dopo le due sconfitte per mano di Catanzaro e Reggio Calabria.

Dopo il passo falso iniziale, i giocatori di coach Marinelli cominciano la rincorsa al momentaneo vantaggio, che avviene al terzo minuto di gioco (13-7). Dopo due minuti, i molfettesi si ritrovano con 10 punti di svantaggio (19-9). Le rotazioni in casa Alpha Pharma alla fine della prima frazione, permettono di chiudere il primo quarto sul +8 (23-15). Nella ripresa la Pallacanestro Molfetta approfitta di alcune disattenzioni avversarie, ricucendo il distacco e portandosi a -5 (25-20). L’Alpha Pharma riesce a rallentare la rimonta degli ospiti, che rimangono a distanza di sicurezza (32-25). La prima parte di gara si chiude con il tabellone che segna 39-25 per i giocatori di casa, trascinati da un Sirakov in grande forma.

Terza frazione che si apre con l’ala molfettese Matteo Bini che tenta di ridurre il distacco sul 43-33, ma con esiti negativi, a causa dell’impenetrabile difesa nerazzurra. A metà terzo tempo, alcuni errori di Fadilou Seck e la bassa percentuale realizzativa, permettono ai cugini molfettesi di riportarsi sul -5 (47-42). Le speranze di rimonta degli ospiti però si infrangono nell’ultima frazione; Georgi Sirakov si mette sulle spalle il proprio team, che riesce a riportarsi a debita distanza a due minuti dal termine (61-52). La compagine biscegliese attende solo la sirena finale, che arriva sul punteggio definitivo di 67-56.

L‘Alpha Pharma Bisceglie ritorna in lotta per la corsa al primo posto, occupato da Taranto con 6 lunghezze di vantaggio (24 contro i 18 punti della corazzata biscegliese). La quattordicesima giornata di campionato, vede impegnati i ragazzi di coach Marinelli nello scontro d’alta classifica sul parquet di Taranto.

Alpha Pharma Bisceglie – Pall. Pavimaro Molfetta 67-56 (23-15, 16-10, 8-17, 20-14)

Alpha Pharma Bisceglie: Georgi Sirakov 22 (0/2, 6/10), Matteo Santucci 12 (2/5, 2/10), Donato Vitale 11 (2/4, 2/5), Fadilou Seck 10 (4/9, 0/0), Vincenzo Taddeo 8 (2/4, 1/4), Andrea Chiriatti 4 (1/2, 0/4), Juan manuel Caceres 0 (0/1, 0/1), Fabio Galantino 0 (0/0, 0/0), Samuele Misino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Domenico Quarto di palo 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 12 / 25 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Juan manuel Caceres 10) – Assist: 15 (Andrea Chiriatti 5)

Pall. Pavimaro Molfetta: Vittorio Visentin 16 (7/9, 0/3), Andrea Calisi 13 (2/2, 3/5), Daniele Dell’uomo 8 (4/6, 0/1), Matteo Bini 6 (1/2, 0/2), Gianluca Serino 6 (3/6, 0/1), Armin Mazic 5 (0/2, 1/6), Giovanni Gambarota 2 (1/3, 0/3), Fabrizio De ninno 0 (0/5, 0/0), Davide Mezzina 0 (0/0, 0/0), Giacomo Azzollini 0 (0/0, 0/0), Silvio Caniglia 0 (0/0, 0/0), Giuseppe pio Sasso 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 32 3 + 29 (Vittorio Visentin, Armin Mazic 7) – Assist: 9 (Armin Mazic 4)