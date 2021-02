L’Alpha Pharma Bisceglie risolve il rapporto con il play Molteni

Termina in anticipo il rapporto tra l’Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie ed il playmaker Tommaso Molteni. A renderlo noto questa mattina è lo stesso club biscegliese.

“Decisione davvero molto sofferta, e non è una frase di rit – ha commentato il direttore sportivo nerazzurro Sergio Di Nardo. “Quando un giocatore, per un motivo o per l’altro, lascia un gruppo così bello, compatto e unito risulta difficile trattenere il dispiacere, specie se si tratta di un ragazzo splendido come Tommy”.

Il 22enne, che passa ufficialmente a Teramo, ha chiuso la sua esperienza biscegliese con 3.4 punti di media in 13.2 minuti di utilizzo, il 100% ai liberi, 3.34 rimbalzi e 1 assist per gara.