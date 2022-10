La Virtus Bisceglie vince ancora, Don Uva ko a Capurso / CLASSIFICHE

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo l’esito delle due gare che ha visto protagoniste Virtus Bisceglie e Don Uva scese in campo nel pomeriggio di domenica 16 ottobre.

Ancora un ko esterno per il Don Uva battuto per 2-1 dall’ex fanalino di coda Football Club Capurso, sempre più bestia nera dei biancogialli, nel quinto turno del torneo di Promozione girone A. L’approccio dei ragazzi di Gesuito non è dei migliori ed al 20′ vanno sotto in virtù del pallonetto di Lanave che beffa il portiere Troilo. Il 2-0 locale arriva al 5′ del secondo tempo con Visaggi. Piove sul bagnato in casa Don Uva con l’espulsione di Sallustio al 20′ ma, nonostante l’inferiorità numerica, i biscegliesi puntano a riaprire la contesa. Al 39′ infatti, Di Monte dimezza lo svantaggio finalizzando la punizione di Di Leo. Le speranze dei ragazzi del presidente Milone si spengono al 50′ quando la traversa respinge la conclusione di Addario. Il Don Uva rimane sempre a 6 punti e, domenica 23 ottobre, ospiterà al “Di Liddo” la Virtus Mola.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Seconda vittoria consecutiva, prima casalinga per la Virtus Bisceglie che, nell’anticipo del terzo turno del campionato di Prima Categoria girone A supera per 3-1 il Troia. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 42′ con l’under De Venuto lesto a depositare in rete la respinta del portiere ospite sulla punizione battuta da Pasculli. Al 68′ i biscegliesi si portano sul 2-0 con Binetti il quale si ripete tredici minuti più tardi. Di Morea, nel finale, il gol della consolazione per il Troia. Con l’affermazione sul sintetico cittadino, i ragazzi di Piccarreta si portano a quota 6 lunghezze in classifica che significa terzo posto. Domenica prossima, i virtussini si recheranno nella tana dello Sporting Apricena.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini