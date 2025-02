La Virtus Bisceglie stravince in scioltezza, pareggio interno per il Don Uva / CLASSIFICA

La ventiquattresima giornata del girone A di Promozione Pugliese regala risultati positivi alle due compagini biscegliesi impegnate questa domenica. La Virtus Bisceglie stende il Troia con il netto punteggio di 0-8 e conquista altri tre punti importanti, il Don Uva non va oltre il pari nel match contro il Cosmano, che termina a reti bianche.

Pioggia di gol della Virtus Bisceglie sul campo del malcapitato Troia in una sfida a senso unico dall’inizio alla fine. I biancazzurri chiudono la pratica già nel primo tempo: sbloccano il match al 7′ con la rete del numero 10 Porcelli, al 22′ arriva il raddoppio firmato da Trawaly e al 38′ calano il tris con Di Franco. I biscegliesi non hanno alcuna voglia di fermarsi e nella seconda frazione dilagano con Camporeale al 50′ e il rigore trasformato dal bomber Caputo appena quattro minuti più tardi, che poi si ripete al 65′ centrando la doppietta personale. Virtus ancora a bersaglio nel giro di due minuti prima con Amorese e poi con la doppietta di Camporeale, che chiude il conto delle marcature. Prestazione maiuscola della squadra allenata da mister Di Corato, che contro un avversario decisamente abbordabile mette in saccoccia punti preziosi, restando agganciata al treno salvezza. Nel prossimo turno i biancazzurri, ora saliti a quota 25 punti, affronteranno un avversario dalla caratura più elevata come il San Marco, attualmente al terzo posto in classifica.

Pareggio a reti inviolate nel match andato in scena al “Di Liddo” questa mattina tra Don Uva e Cosmano Sport. I biancogialli sono costretti ad accontentarsi di un punto, che consente alla squadra guidata da mister Muserra di agganciare la Soccer Trani al sesto posto in classifica con 35 punti totali. Nel prossimo turno di campionato i biscegliesi saranno impegnati sul campo dello Stornara, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA