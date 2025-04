La Virtus Bisceglie stravince a sorpresa nella stracittadina contro il Don Uva / CLASSIFICA

Il derby tra Don Uva e Virtus Bisceglie, valido per la trentesima giornata del girone A di Promozione Pugliese, si conclude con la netta vittoria dei biancazzurri per 0-3, in un match deciso nel primo tempo dalle reti realizzate da Caputo, Quacquarelli e Vecchio.

La sfida tra le due compagini biscegliesi, andata in scena eccezionalmente nella suggestiva cornice del “Gustavo Ventura“, va in archivio con il prezioso successo della Virtus Bisceglie, che riesce ad imporsi ribaltando i pronostici inziali. Dopo un avvio di gara decisamente tattico ed equilibrato, privo di particolari sussulti, nell’ultimo quarto d’ora di gioco succede davvero di tutto. Intorno alla mezz’ora il Don Uva resta in inferiorità numerica per il rosso diretto ai danni di capitan D’Addato per una trattenuta sull’avversario involato in area di rigore. Sulla punizione successiva la Virtus reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. I biancazzurri sfruttano la superiorità numerica e sbloccano il match al 34′ con l’ottimo tiro dalla distanza del bomber Caputo che si insacca in buca d’angolo, battendo l’incolpevole Tritto. Immediato raddoppio degli ospiti con il colpo di testa di Quacquarelli, lasciato solo sul secondo palo, che dà vita ad una parabola insidiosa che sorprende il portiere avversario. Nel giro di un minuto arriva prima l’occasionassima per i biancogialli sugli sviluppi di una palla inattiva, ma Musacco riesce a respingere sulla spizzata di testa di Amoruso. Sul ribaltamento di fronte, la Virtus si rivela micidiale in contropiede e cala il tris con il pallonetto di pregevole fattura di Vecchio. Le squadre vanno a riposo con il netto vantaggio dei biancazzurri, capaci di dilagare in breve tempo, concretizzando le opportunità create ed indirizzando il match già nella prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa si rendono subito pericolosi con il tiro preciso di Camporeale, che si stampa sulla traversa dopo il tocco di Musacco. L’attaccante biancogiallo sfiora il gol che riaprirebbe il match, ma la sua girata a pochi passi dalla porta si spegne a lato. La sfida si innervosisce ulteriormente nel finale, con l’espulsione diretta per il subentrato Preziosa, che rimette in parità il conto degli uomini. La sostanza del match non cambia, con la squadra allenata da mister Di Corato che ottiene un fondamentale successo salendo a quota 35 punti e mantenendo sempre più vive le speranze di salvezza. Pesante stop invece per il gruppo guidato da mister Muserra, che adesso rischia di essere risucchiato nella lotta playout.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI