La Virtus Bisceglie si gioca in casa la permanenza in Promozione con lo spareggio playout

La Virtus Bisceglie si prepara alla battaglia finale per la permanenza nel campionato di Promozione. Domenica 25 maggio, alle ore 16:30, sul sintetico dello stadio “Francesco Di Liddo”, andrà in scena lo spareggio playout del girone A contro il Santeramo, un appuntamento da dentro o fuori che rappresenta l’ultima possibilità per evitare la retrocessione.

Nessun margine per i calcoli: la formazione biancazzurra dovrà puntare alla vittoria nei tempi regolamentari, oppure almeno ottenere un pareggio al termine degli eventuali supplementari per centrare l’obiettivo salvezza. L’ingresso per i tifosi sarà gratuito.

La Virtus arriva a questo appuntamento decisivo dopo un girone di ritorno esaltante, nel quale ha collezionato ben 27 punti. Un ruolino di marcia che ha radicalmente cambiato le prospettive di una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Il rafforzamento dell’organico nella seconda parte del campionato ha dato i suoi frutti, proiettando la squadra in una rimonta entusiasmante.

Per la sfida contro il Santeramo rosa al completo. Ma ciò che farà realmente la differenza saranno lo spirito di sacrificio, la tenuta mentale e l'organizzazione tattica, aspetti sui quali la Virtus ha costruito il suo rilancio.